El fiscal provincial Marcelo La Torre Vilitanga, del Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Morropón, obtuvo la convalidación judicial de la detención, por un plazo de hasta siete días, de J.G.M.A. (20) implicado en la muerte de Keinny Larissa, cuyo cadáver fue encontrado en el sector Sol Sol de Chulucanas.

Esta medida coercitiva fue solicitada por el representante del Ministerio Público con el objetivo de asegurar la ejecución inmediata de las diligencias fiscales, las cuales requieren la participación directa del investigado para el esclarecimiento del hecho y la determinación de su responsabilidad penal.

Asimismo, el fiscal informó que se continúa coordinando con las unidades especializadas de la Policía Nacional y la Unidad Médico Legal para acelerar los análisis técnicos y científicos que permitirán robustecer los elementos de convicción del caso.

El Ministerio Público actúa con celeridad y firmeza en los casos de violencia que afectan a mujeres e integrantes del grupo familiar, garantizando una investigación objetiva, exhaustiva y orientada a obtener justicia para las víctimas y sus familiares.