Una joven fue encontrada sin vida a un costado de una carretera en el distrito de Chulucanas, provincia de Morropón. La víctima presentaría una herida en la cabeza.

El hallazgo del cuerpo de Keinny Larissa Torres Chumacero, de 22 años, que era natural de la ciudad de Sullana, sucedió la mañana de ayer.

Un agricultor que circulaba por la zona, fue quien encontró el cadáver de la víctima cerca de unos arbustos y al lado de la vía en el centro poblado de Sol Sol en Chulucanas y a inmediaciones de la empresa agrícola Beta.

Tras ello, dieron aviso a la Policía, quienes llegaron y realizaron las diligencias en el lugar que fue encontrada la joven fémina.

Según las primeras investigaciones realizada por los agentes policiales, no habrían hallado restos de sangre en los alrededores de la zona donde fue encontrada la mujer. Solo un equipo móvil que sería de la mujer, fue encontrado cerca de ella.

Ante esto, manejarían la hipótesis que el hecho habría sido cometido en otro lugar y llevada a esta zona.

El cuerpo fue trasladado a la sede de la morgue del Ministerio Público de la ciudad de Piura, donde le practicarán la necropsia correspondiente y los especialistas determinarán las causas de su muerte.

En tanto, este hecho ha causado gran conmoción en dicha localidad y los lugareños pidieron a las autoridades policiales el esclarecimiento del caso.

Recordemos que uno de los últimos casos en la región Piura ocurrió en el distrito de La Arena, la noche del sábado 23 de agosto, cuando Xiomara Alejandra Huertas Santiago, de 18 años y estudiante de la carrera de Administración de la Universidad Nacional de Piura, que había sido reportada como desaparecida, fue encontrada sin vida.

Ella había sido asesinada por su tío político, que la amarró de las manos y la enterró en el corral de la vivienda del autor de este horrendo hecho.

La joven fue encontrada por sus familiares en estado de descomposición y enterrada en el corral de la casa, en la calle San Martín del centro poblado de Vichayal. Tras ello, la Policía capturó a Jorge Junior Silva Álvarez, tío y asesino de la menor, que fue enviado al penal de Piura.