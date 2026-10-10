Tras la anulación de las elecciones en el distrito de San Juan de Bigote, en la provincia de Morropón, el candidato de Somos Perú, Santiago Paz, informó que presentará un recurso de apelación ante la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) de Morropón por presuntas irregularidades durante el proceso electoral. Al parecer, el pedido de apelación será presentado el lunes 12 de octubre.

El Pleno del Jurado Electoral Especial (JEE) de Morropón declaró la nulidad total de las elecciones en el distrito de San Juan de Bigote, tras registrarse disturbios y enfrentamientos durante el escrutinio del pasado 4 de octubre por parte de grupos de personas en la Institución Educativa José Carlos Mariátegui, habilitada como local de votación.

Según la Resolución N.º 00811-2026-JEE-MORR/JNE, emitida el 8 de octubre, la medida se adoptó bajo la causal tipificada en el literal a del artículo 36 de la Ley N.º 26864, Ley de Elecciones Municipales. Dicha anulación fue solicitada por Julio César Seminario Espinoza, personero legal de Alianza para el Progreso.

El documento detalla que se produjo la destrucción y sustracción de ánforas, cédulas de sufragio y actas electorales, lo que impidió culminar el juzgamiento de los votos. Además, el solicitante sostuvo que 20 de las 23 mesas resultaron afectadas; no obstante, el personero de Somos Perú alegó que solo la mesa N.ª 071826 sufrió daños.

Ante este escenario, Santiago Paz López, precisó que impugnará la decisión en primera instancia.

“La primera medida que vamos a tomar es que vamos a apelar esa decisión, considerada por nosotros injusta, errónea y que no se ajusta a la ley. Esto lo tendrá que decidir el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones o las últimas instancias donde tengamos que recurrir”, señaló.

Asimismo, el candidato enfatizó que se debe respetar la decisión de los ciudadanos. “La población ya decidió y la población nos ha puesto en segunda vuelta, y eso es lo que se tiene que respetar. Hago un llamado a todas las autoridades competentes a que hagan prevalecer la democracia y la voluntad popular”, agregó.

Finalmente, aseguró que el proceso electoral en la zona careció de transparencia. “No ha habido un proceso transparente y también el actuar posterior de las autoridades es bastante deplorable”, insistió.

Ante esta situación, el especialista en temas electorales y docente de la Universidad de Piura, Guillermo Chang Chuyes, explicó que, de ratificarse la medida, las autoridades competentes deberán establecer urgentemente un nuevo cronograma para repetir las elecciones. Asimismo, advirtió que este tipo de incidencias exigen una pronta respuesta de los órganos electorales con el fin de salvaguardar la institucionalidad democrática.

El experto señaló que el impacto de la anulación podría extenderse más allá del ámbito distrital, afectando los resultados provinciales y regionales. Por ello, recalcó que es fundamental analizar si el universo de votos de la jurisdicción es determinante para modificar la conformación de las autoridades y la definición de los siguientes procesos electorales.

“Aquí hay dos cosas, por un lado, el recurso de apelación, que es el JNE, y por otro lado, lo que va a hacer el cronograma para repetir las elecciones en San Juan de Bigote. El problema es que esto tiene un doble impacto en la provincial y en la elección del alcalde y de los consejeros, porque si se anula la elección, se anula todo”, dijo.

Por otro lado, más de 50 simpatizantes del partido Somos Perú hicieron una protesta.