Un grupo de extorsionadores arrojó un cartucho de dinamita en la juguería “Naranjadas”, ubicada en la calle Junín, en el distrito de Castilla, para exigirle a la propietaria 20,000 soles para no atentar contra ella ni su familia.

Momentos de terror vive la familia, que emprendió en este negocio, sin embargo, ahora son víctimas de extorsión y los hampones le exigen el pago de 20,000 soles para dejarlos trabajar.

Pese a que la víctima pagó 500 soles a esta banda de extorsionadores, la noche del martes, arrojaron un artefacto explosivo al local que alquilan, para atemorizar a la familia. Los delincuentes no se contentan con lo pagado.

Hasta el lugar llegaron los agentes de la Unidad Especializada de Desactivación de Explosivos (UDEX) Piura para recoger el artefacto, indicando que este consta de una carga explosiva completa con un cartucho de emulsión explosiva con detonador mecánico y 20 centímetros de mecha lenta.

Según fuentes policiales, la presunta banda delincuencial se hace llamar “La Nueva Generación del Norte” y estarían amedrentando a la víctima mediante mensajes de WhatsApp, audios, videos y llamadas telefónicas, en los que le exigen el pago de 20,000 soles, pero de no atender su pedido, estos le estarían haciendo una “rebaja”.

“Te estamos escribiendo para que te alinees con nosotros, con un monto de 20,000 soles para que trabajes tranquila en tu negocio naranjadas, estamos en todo el norte, todos están que se alinean con nosotros, acá tengo ubicada a toda tu familia, tu mamá, tu papá y tu hermano”, dice uno de los mensajes (con errores ortográficos) enviado a la víctima.

En otra parte del mensaje, la banda le aclara a la víctima que por no pagar harán “volar” su negocio, “para que veas que nosotros no hablamos por ..., acá la solución depende de ustedes”, menciona el mensaje.

Ante este hecho, la dueña del local informó que la denuncia fue hecha en la comisaría de Castilla y luego en la Divincri, ante las constantes amenazas a su persona y a la de su familia, sin embargo, hasta la fecha no se ha logrado identificar a los delincuentes.

Cabe señalar que la víctima ha bloqueado los números de donde se comunican para amenazarla, pero los sujetos cambian de número constantemente. Las llamadas, mensajes, audios y videos fueron de los números 937573045, 956633822 y 982655863.