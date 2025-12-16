Cuando intentaba cruzar la carretera Panamericana Norte, entre Sullana y Piura, para dirigirse a su vivienda, un padre de familia y exchofer murió atropellado por un vehículo que se dio a la fuga, en la provincia de Sullana.

El accidente se registró cerca de las 8 de la noche del último domingo, cuando la víctima identificado como Segundo Lescano Yarlequé, de 75 años, había salido de trabajar del local de la Mega Balanza ubicada cerca al excampo ferial y frente a la base de Serenazgo.

Al tratar de cruzar la vía, un vehículo lo arrolló y, lejos que, el chofer del vehículo lo auxilie, se dio a la fuga a toda velocidad, con dirección a Sullana. El fuerte golpe provocó que Lescano muera de manera instantánea y fue trasladado a la morgue del Ministerio Público.

Sus familiares pidieron que las autoridades policiales soliciten las imágenes de las cámaras de vigilancia en la jurisdicción donde ocurrió el accidente y en zonas cercanas, para dar con la identificación del vehículo y el chofer responsable de este trágico hecho.

“Él trabajó por varios años manejando tráiler en la empresa Carter. Luego, llegó a laborar en la Mega Balanza y lo hacía buscando cargas para los choferes de los distintos camiones que llegaban ahí”, señaló muy afectada su hija Lucy Lescano Vidarte.

Ella agregó que, cuando ocurrió el accidente, su padre se aprestaba a dirigirse a su vivienda, como lo hacía todos los días. “Era una persona muy trabajadora y muy querida”, añadió su hija, que llegó con sus seres queridos a la morgue del Ministerio Público en la carretera Sullana a Tambogrande.

Segundo Lescano Yarlequé residía la transversal La Cantuta, manzana A-5 lote 16 en la urbanización Los Olivos de la ciudad de Sullana, donde está siendo velado en compañía de sus familiares. Asimismo, será sepultado hoy en un camposanto de esta provincia.