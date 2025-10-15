El equipo técnico de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) sostuvo un taller informativo con especialistas de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) Piura donde socializaron los avances técnicos del proyecto de Drenaje Pluvial de Paita.

Fue el equipo multidisciplinario que presentó la información del diseño, que alcanza un 99 % de avance, el modelo hidrológico e hidráulico y la ubicación y funcionabilidad de los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), orientados a mitigar los efectos de las lluvias intensas y reducir el riesgo de inundaciones en zonas críticas de la ciudad.

Asimismo, se abordaron temas relacionados con la gestión de permisos ante la ANA, tales como autorizaciones para ejecución de obras e intervenciones en quebradas.

Los representantes de la Autoridad Administrativa del Agua Jequetepeque - Zarumilla, brindaron recomendaciones técnicas clave que serán consideradas a fin de garantizar el cumplimiento normativo y la eficiencia en la etapa de ejecución.

El proyecto de Drenaje Pluvial de Paita beneficiará directamente a 29,790 habitantes de Paita Alta y Paita Baja, mejorando las condiciones de vida de la población mediante la protección de viviendas y la prevención de enfermedades asociadas al estancamiento de aguas pluviales.

Con estas acciones, la ANIN reafirma su compromiso de culminar este proyecto de manera transparente y eficiente, en beneficio de las familias de Paita y con el objetivo de garantizar una ciudad más segura y resiliente frente a las lluvias intensas.