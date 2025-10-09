Personal de la Unidad de Secuestros y Extorsiones de la División de Investigación Criminal (Divincri) Piura detuvo a presuntos integrantes de la banda criminal “Los Bolongos”, acusados de extorsión.

Los detenidos fueron identificados como María R.V (55 años) y Edinson A.M (20 años), este último, según la policía, fue detenido dentro del agente BCP “Bazar Mi Aurorita”, en Sullana, donde pretendía recibir S/ 1 500 producto de una extorsión. Los extorsionadores le pedían a su víctima 30 000 soles.

Mientras tanto, la mujer fue detenida en una vivienda en el A.H 9 de Octubre, la cual figura como propietaria del Yape utilizado para recibir el dinero.

La policía señala que el interno del penal de Piura, Cristhian Z.R (29 años), también estaría implicado junto a Juan T.C, procediendo a intervenir el pabellón 4 derecho del segundo piso celda 1 y 2 de este penal.

Los agentes lograron incautar un equipo celular, un auricular de color blanco y un cargador hechizo.