Un sujeto fue detenido por personal GOS Serenazgo de la Municipalidad Veintiséis de Octubre tras ser acusado de asaltar a un menor de edad mientras se movilizaba en una motocicleta por el asentamiento Ciudad del Sol con Flor de Piura.

La captura de Carlos J. G. se logró luego de una persecución por las calles del distrito donde el presunto delincuente intentó refugiarse en una vivienda, sin embargo, los vecinos ayudaron a capturar y entregar al sujeto cuando se encontraba por el A.H Tupac Amaru.

Según la denuncia, un menor se movilizaba en una motocicleta cuando apareció un sujetos y tras apuntarle con un arma de fuego le quitó la unidad para luego huir. La situación fue alertada a los serenos iniciándose la persecución.

El sujeto quedó detenido en la comisaría de Veintiséis de Octubre para las diligencias correspondientes.