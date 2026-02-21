Personal de la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción detuvieron a un agente perteneciente al Área Antidrogas de Sullana, debido a que habría solicitado la suma de S/3,000 al familiar de una pareja detenida por tráfico ilícito de drogas a cambio de favorecer su situación legal.

La intervención estuvo a cargo de agentes del Departamento Desconcentrado de Investigación contra la Corrupción (Dircocor) de Piura y los fiscales Miguel Saldarriaga y Juan Zeña del Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana que dirige el fiscal Jack Trelles, quienes se desplazaron hasta la sede Antidrogas, donde detuvieron al suboficial de tercera PNP Jhon Brayan Quiroga Collazos (28).

Su detención se efectuó tras la denuncia de un familiar de las víctimas, quien manifestó haber recibido llamadas y mensajes de WhatsApp provenientes de una persona que se identificó como el efectivo policial que se encuentra detenido.

Ahí le informaron que la pareja estaba detenida por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas (TID). Luego, el efectivo policial le habría solicitado S/ 10,000 para “favorecer su situación legal”. Aunque luego el monto fue reducido a S/ 7,000 y finalmente a S/ 3,000.

Asimismo, el agente habría insistido en la entrega del dinero mediante comunicaciones realizadas hasta en cuatro ocasiones durante el mes de febrero, incluso después de que se dictara prisión preventiva contra los familiares del investigado. Tras ello, el denunciante le habría comunicado hace unos días al agente policial que solo contaba con S/1,000.

La Fiscalía Anticorrupción y la Policía de la Dircocor investigan al policía por la presunta comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo en el ejercicio de la función policial en agravio del Estado.