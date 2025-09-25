Un sujeto fue detenido por personal de la comisaría de San Martín, en el distrito de Veintiséis de Octubre, implicado en el presunto robo de una motocicleta el pasado 21 de septiembre.

Según los efectivos, el detenido César Guzmán Silupu, (28 años), señaló que movilizó a un sujeto con el alias “Chamaco”, quien habría cometido el robo de la unidad de placa 2927-OS de color azul.

En ese sentido, el sujeto ayudó a los agentes llegar hasta la vivienda ubicada en el A.H Jorge Chávez, en el distrito de Veintiséis de Octubre, altura de los “Tutorales”, donde dejaron la motocicleta. Al llegar al lugar, la policía ingresó al inmueble y encontró la motocicleta reportada como robada y otros dos mototaxis.

Los vehículos fueron incautados y trasladados, junto al detenido, hasta la dependencia policial para las diligencias de ley.