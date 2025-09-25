La Fiscalía y Policía detuvieron a un médico cirujano en el distrito de Castilla, acusado del presunto delito de pornografía infantil y proposiciones sexuales a niños, niñas y adolescentes tras existir una medida judicial contra el ahora detenido.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Piura y personal de la Unidad de Investigación de Trata de Personas de la División de Investigación Criminal (Divincri) Piura lograron la detención preliminar del médico cirujano Orlando L. G., de 66 años, quien fue intervenido cerca de un hospital en el distrito de Castilla.

Mientras que en la calle Tacna, del mismo distrito, se allanó la vivienda del detenido y se incautaron laptops, equipos celulares, USB, fotografías impresas, contratos, entre otros documentos que ayudarían con la investigación.

La medida fue ejecutada por los fiscales adjuntos provinciales Luis Martínez Cardoza y Katterin Ríos Núñez, la noche del 23 de septiembre, para cumplir con la Resolución Judicial, según consta del expediente N° 06159-2025-1-2001-JR-PE-02, que fue expedida por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Castilla, en contra del médico.

En ese sentido, la Fiscalía continúa con las diligencias, como la visualización de la información contenida en los dispositivos tecnológicos y documentación incautados en el allanamiento, recabar las entrevistas únicas mediante prueba anticipada de las presuntas víctimas, entre otras medidas.

Según fuentes confidenciales, el caso surge de una denuncia hecha en el mes de agosto, en la que el médico habría tratado de ubicar a los menores de edad a través de las redes sociales. Todo esto es materia de investigación y se mantiene en reserva. Para la policía, esta investigación viene desde el mes de enero. Se presume que habrían varias víctimas.