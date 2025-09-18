Agentes de la comisaría de San Martín lograron capturan a dos presuntos integrantes de la banda delincuencial “Los Pelacasas de los Educadores”, en el distrito de Veintiséis de Octubre.

La intervención se realizó luego que el propietario de una vivienda denunciara el hurto de balones de gas, herramientas y otros equipos. Los sujetos ingresaron al inmueble para sustraer las cosas.

Tras el operativo por la zona, los efectivos lograron detener a dos presuntos implicados que se movilizaban en una mototaxi siendo reconocidos por el agraviado, siendo identificados como Carlos M.O.B (24 años) y José A.A.T (28 años).

Según la policía, se logró recuperar tres balones de gas, una máquina de escribir, repuestos de moto, un motor de máquina de coser, un kid de herramientas, un paquete de gaseosa y una caja de Gatorade, siendo recuperadas.