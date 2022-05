Tras el cierre del Complejo de Mercados anunciado por la municipalidad de Piura para ayer sábado y hoy domingo, mientras realizan las inspecciones para verificar el estado de los mercados, decenas de comerciantes ambulantes se apostaron en el exterior del establecimiento para vender sus productos, ocupando las vías públicas e impidiendo el paso de los peatones.

Cierre

Gran cantidad de comerciantes informales ocuparon las vías públicas para vender sus productos pese a que el comercio ambulatorio está prohibido en la ciudad.

Los vendedores ocuparon la avenida Sánchez Cerro, desde la calle Los Naranjos hasta la altura del colegio Nuestra Señora de Fátima. La misma situación se presentó en la avenida Sullana con Mártires de Uchuraccay, donde los vendedores colocaron sus mercaderías para vender.

En la avenida Sullana, los comerciantes de pescado siguen ocupando los espacios públicos debido que el mercado conocido como Acomipomaler se encuentra en reestructuración después de sufrir un incendio en el mes de febrero.

Pese a que el alcalde, Juan José Díaz Dios, sostuvo que mientras se inspeccionaba el Complejo de Mercados no se atendería hasta asegurar que estos cumplan con las normas establecidas, los propietarios de los puestos privatizados abrieron con normalidad y la población pudo ingresar para comprar sus productos.

El anuncio el cierre del mercado ha provocado diversas opiniones, así como la del presidente de la plataforma Juan Velasco Alvarado, José Feria, quien a través de una emisora señaló que no están de acuerdo con la medida tomada por la comuna y anunció una marcha para evitar el cierre de los mercados.

Inspección

De otro lado, el alcalde de Piura, Juan José Díaz Dios; el gerente municipal, Manuel Ballesteros, y la encargada de la oficina de Defensa Civil, Verónica Cumpa, acompañados de la policía y personal de Fiscalización, recorrieron los diferentes mercados donde se verificó que algunos no cumplen con los requisitos que solicita Defensa Civil.

La inspección se realizó en el mercado de telas, mercado de frutas, mercado La Pera y el mercado Vivanderas, donde en los tres primeros no funcionó el sistema contra incendios y en el último funcionó, pero después de 20 minutos.

“Ex terminal pesquero, Herbolarios 1, Herbolarios 2, Madereros, El Bosque no presentaron expediente para certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE). El mercado Modelo no tiene certificado ITSE porque se le revocó, el mercado Anexo en proceso de revocatoria de certificado por no levantar observaciones y el mercado San Miguel ni siquiera inició proceso de trámite de dicho certificado”, informó la autoridad edil.

Mientras tanto, en la plataforma Juan Velasco y Plaza de Mar pasaron inspección ITSE y sí funcionan sus sistemas contra incendios, aunque la plataforma tiene fallas de presión.

“Se concluye que Complejo de Mercados es una bomba de tiempo. Esa es la razón por la que nos agredían para evitar las inspecciones de Defensa Civil. Me reuniré con los dirigentes representantes de los propietarios de los mercados que deseen superar esta peligrosa situación”, indicó.

No obstante, el burgomaestre anunció que se ha ordenado las sanciones máximas a los mercados que insisten en desobedecer a la autoridad con la finalidad de no poner en riesgo al público.

Se oponen

Durante la inspección, un grupo de comerciantes formales se opuso al cierre del establecimiento, pese a ello se realizó con normalidad en los trece mercados que conforman el Complejo de Mercados de Piura.