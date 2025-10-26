La Dirección Regional de Salud (Diresa) inició un curso taller de cinco días dirigido a 70 inspectores sanitarios de La Unión, La Arena y Sechura, con el fin de fortalecer su labor a fin de que logren comprometer a la ciudadanía en la prevención del dengue.

Durante el primer día de capacitación, los participantes reforzaron sus habilidades en control de emociones, comunicación asertiva y estrategias de abordaje comunitario, herramientas esenciales para generar confianza durante las visitas domiciliarias.

El biólogo Manuel Olivares Antón, especialista de la Diresa, informó que, gracias a diversas estrategias como esta, este año la región registra siete veces menos casos de dengue que en el 2024.

“Estas capacitaciones permiten reforzar la vigilancia, detección oportuna y educación familiar, para que la gente no solo les abra la puerta –a los inspectores- sino que realmente cada miembro del hogar adopten medidas para evitar la presencia del vector del dengue y de casos en la casa y en la comunidad”, agregó.

De las 500 capacitaciones programadas, 220 están a cargo de la Diresa, mientras que las Sub Regiones de Salud de Morropón Huancabamba y Luciano Castillo Colonna harán sus capacitaciones hasta completar la meta trazada. Con estas acciones, La Diresa se prepara para el próximo verano, periodo de mayor riesgo por el calor y las lluvias estacionales.