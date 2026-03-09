Personal policial intervino a Julio César C. D. (a) “Julito”, presunto integrante de la banda criminal “Los Biteoqueros de Tacalá”, por presunto hurto de una mototaxi cuando estaba estacionado frente al hospital universitario, en Castilla.

Según la policía, el sujeto fue intervenido a las inmediaciones de la plataforma del A.H. Ciudad del Niño I Etapa, en el distrito de Castilla, a bordo de una trimóvil roja (marca Skymoto) que lucía un logotipo de “Adidas” y portaba la placa 1914-3M, presuntamente no original, vehículo que habría sido utilizado para cometer el ilícito el día anterior.

El hombre fue trasladado hasta las instalaciones de esta Unidad Especializada en calidad de detenido por el presunto delito de hurto agravado junto con la trimovil, para las diligencias correspondientes.

cabe señalar que el hurto de la unidad fue denunciado el pasado viernes 6 de marzo, el mismo que permitió la realización de un operativo policial encontrando el vehículo.