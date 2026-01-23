La Dirección Regional de Salud de Piura (Diresa), inauguró la sala quirúrgica del Centro de Salud I-4 Castilla con la realización de dos cesáreas exitosas. El director regional de Salud, Yoel Julca Chamba, destacó que este avance tendrá como impacto primordial la descongestión del Hospital Santa Rosa.

Además, precisó que “esta operatividad permitirá, a largo plazo, que la población de Castilla sea atendida en su propio sector”.

Por su parte, el Hospital Nuestra Señora de las Mercedes brindó soporte mediante un equipo de anestesiología, insumos y medicamentos necesarios para las intervenciones. Así lo informó el médico Joe Olivares, director ejecutivo de dicho nosocomio.

Mientras tanto, El Dr. Pedro Tullume Flores, jefe del establecimiento de Castilla, manifestó que se intervendrán cesáreas programadas los días lunes y jueves, en turnos de mañana y tarde, con una proyección de seis cirugías semanales.

“Anteriormente, referíamos las cirugías primarias al Hospital Santa Rosa; hoy, con una sala moderna y profesionales capacitados, podemos brindar una atención que garantiza la seguridad de nuestros usuarios”, puntualizó el titular del centro de salud.