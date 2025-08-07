El consejero regional por Huancabamba, Wilmer Bocanegra Berna, denunció que el centro de salud de Huarmaca tiene una serie de carencias físicas y falta de equipamiento para atender a los pobladores.
Así lo informó durante la sesión de consejo regional. “Este establecimiento funciona en un terreno donado por la municipalidad de Huarmaca, no cuenta con saneamiento físico legal e inscripción en registros públicos, no tiene licencia de funcionamiento ni certificado de Defensa Civil y vulnera normas de seguridad y protección de la salud pública”, manifestó Bocanegra.VER MÁS: ANIN anuncia proyectos para Piura por más de 630 millones de soles
Agrega que no cuenta con las condiciones adecuadas de infraestructura, equipos deteriorados, entre otros.
“No cuenta con las condiciones adecuadas de infraestructura, y tiene una limitada capacidad de almacenamiento de los medicamentos o documentación (historias clínicas), equipos deteriorados por los años, situación que no permite desarrollar con eficiencia y eficacia los servicios de atención de salud a los pacientes”, agregó Bocanegra.