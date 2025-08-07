El consejero regional por Huancabamba, Wilmer Bocanegra Berna, denunció que el centro de salud de Huarmaca tiene una serie de carencias físicas y falta de equipamiento para atender a los pobladores.

Así lo informó durante la sesión de consejo regional. “Este establecimiento funciona en un terreno donado por la municipalidad de Huarmaca, no cuenta con saneamiento físico legal e inscripción en registros públicos, no tiene licencia de funcionamiento ni certificado de Defensa Civil y vulnera normas de seguridad y protección de la salud pública”, manifestó Bocanegra.

Agrega que no cuenta con las condiciones adecuadas de infraestructura, equipos deteriorados, entre otros.

“No cuenta con las condiciones adecuadas de infraestructura, y tiene una limitada capacidad de almacenamiento de los medicamentos o documentación (historias clínicas), equipos deteriorados por los años, situación que no permite desarrollar con eficiencia y eficacia los servicios de atención de salud a los pacientes”, agregó Bocanegra.