Dos personas resultaron gravemente heridas tras un accidente de tránsito entre un bus de transporte público y una motocicleta en el centro poblado de Parachique, en la provincia de Sechura. Los familiares de los afectados exigen que la empresa de transportes asuma los gastos médicos.

El accidente se registró a las 5 de la tarde del último lunes entre un bus de la empresa “Samanga” de placa de rodaje P4B - 334 y una motocicleta a la altura de la fábrica Frigosa en la zona conocida como “Ye” en Parachique.

Según los testigos, el conductor del bus habría impactado la motocicleta en la que viajaban Leydi Farfán Curo y su pareja Silver Carnero, quienes salían de su trabajo. Producto del fuerte impacto, ambos ocupantes del vehículo menor salieron despedidos por los aires y cayeron pesadamente al pavimento. La pareja fue trasladada de emergencia al establecimiento de salud de Sechura pero por las graves heridas fueron referidos a una clínica piurana.

La familia de los heridos denunció que la empresa no ha asumido su responsabilidad. “Hasta el momento no se han hecho presentes y no han brindado ningún tipo de apoyo a mis primos, todos los gastos lo vienen asumiendo la familia”, señala un primo de los heridos.