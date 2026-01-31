La Empresa Prestadora de Servicios (EPS) Grau cerró más de 70 conexiones del servicio de agua potable y alcantarillado en varios sectores de Chulucanas debido a la alta morosidad por parte de estas familias con la empresa.

La EPS Grau detalló que se efectuó un total de 21 cortes de conexiones de alcantarillado y 20 cortes drásticos de agua potable; ello en el segmento de usuarios inactivos. Asimismo, en cuanto a los usuarios activos, el personal técnico realizó 30 cortes de servicio por morosidad.

Además del propio cierre de conexiones, el personal de campo viene realizando acciones de sensibilización y persuasión a aquellos usuarios que aún no hayan cumplido con el pago puntual de sus recibos; con el fin de que regularicen su situación a la brevedad, y eviten así la acumulación de deudas mayores y el cierre drástico de sus servicios.

“Estamos interviniendo en usuarios de diversas categorías, incluyendo también a empresas e instituciones en general”, indicaron desde la Gerencia Comercial de la EPS Grau.