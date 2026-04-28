En un operativo conjunto orientado a salvaguardar el orden y la seguridad ciudadana, la Subgerencia de Control Municipal, Subgerencia de Control Sanitario en coordinación con el Ministerio Público, Gerencia de Seguridad Ciudadana y la Policía Nacional del Perú (PNP), procedió a la clausura de un establecimiento de expendio de bebidas alcohólicas que operaba irregularmente frente a una institución educativa en el sector Almirante Miguel Grau.

La intervención se realizó tras las constantes denuncias de los vecinos y padres de familia, quienes manifestaron su preocupación por la presencia de este tipo de negocios en las inmediaciones de una zona escolar.

Al respecto, el subgerente del área edil, Cristhian Díaz Calderón, informó que el local no contaba con la licencia de funcionamiento ni con las medidas de seguridad exigidas por ley, procediéndose de inmediato al cierre temporal y la imposición de las sanciones administrativas correspondientes.

“Nuestra prioridad es garantizar un entorno seguro y saludable para los estudiantes; por ello, seremos firmes en clausurar cualquier local que opere al margen de la normativa municipal y ponga en riesgo la tranquilidad del sector”, enfatizó el funcionario durante la supervisión del operativo.