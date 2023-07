Revelaciones. “Reyes me llamaba y pedía el dinero. Para reportar los pagos, en esa época sólo se enviaba el oficio...”, fue una de las confesiones que hizo la colaboradora eficaz, tal como consta en la acusación fiscal contra los trabajadores, actuales y exautoridades de la Universidad Nacional de Piura (UNP), como presuntos autores del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso agravado, en el caso de las maestrías dictadas en Ecuador, donde se habría realizado un desfalco de más de 2.5 millones de soles. Entre los investigados figuran los exrectores de la UNP, César Reyes, Omar Vences, José Rodríguez, entre otros.

En la resolución Nº 4 de fecha 14 de diciembre del 2022, a la que Correo tuvo acceso, dictada por el juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado de Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Piura, Christian Azabache Vidal, la colaboradora eficaz aseguró a las autoridades que ella le entregó el dinero de las maestrías dictadas en Ecuador al mismo exrector de la UNP, César Reyes.

“(...) En el caso de Promaina-Machala se cobraba examen de admisión, dos matrículas anuales de 120 dólares... y pensiones de enseñanza (27 pensiones de 195 dólares cada una); en el caso de Promaina Loja (segunda promoción) eran 25 pensiones de 250 dólares cada una. La sustentación en ambos casos eran de 863.80 soles; algunos han pagado directo y otros a mí, los alumnos ecuatorianos que venían, me pagaban acá en dólares, Reyes me llamaba y pedía el dinero (...)”, confesó la colaboradora.

En la sentencia, se consigna que la colaboradora eficaz asegura que solo le entregó dinero de las maestrías del Ecuador a Reyes.

“...debo precisar que César Reyes Peña es la única persona a la que yo le he entregado dinero, empezando que él sabía cuando yo viajaba, por la gente que tenía en la oficina trabajando, yo viajaba miércoles y en la siguiente semana estaba que me tumbaba el teléfono o sino, se acercaba a donde yo laboraba, me preguntaba que si ya tenía listo el dinero...”, indica.

Asimismo, agrega que el mismo exrector de la UNP iba hasta su domicilio para recibir el dinero o en todo caso se encontraban a espaldas de las aulas de la misma universidad.

" (...) a veces yo iba a su despacho en la Escuela de Posgrado en el centro, cuando era director de Escuela. En algunas oportunidades, él venía a mi oficina, o iba a mi casa, incluso cuando yo estaba de vacaciones porque yo seguía viajando, y cuando fue rector igual, yo iba al rectorado, iba disimuladamente o a veces él me esperaba atrás de las aulas, me timbraba, yo también salía disimuladamente con el paquetito y se lo entregaba o sino iba a mi casa”, afirma la colaborada.

“Yo siempre salgo de vacaciones en octubre, y por ello, César Reyes Peña iba a mi casa a pedir el dinero...Le entregaba en un sobre manila pequeño en dólares...”, precisa la colaboradora eficaz.