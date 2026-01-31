Decenas de vecinos del asentamiento humano Tacalá, en el distrito de Castilla, protestaron por el colapso de los desagües generado, al parecer, por la obra de pistas y veredas en este sector. El problema lleva más de un mes y la empresa no da solución.

Totalmente mortificados, los moradores de la I etapa del A.H Tacalá, en Castilla, altura de la quebrada El Gallo, reclamaron contra la empresa Consorcio II Tacalá y contra el gobierno regional, debido a los afloramientos de aguas residuales en las calles de este sector.

Según indican, el problema que se ha acrecentado en la última semana ha provocado que las aguas de los desagües queden estancadas en plena calle y los fuertes olores perturben la tranquilidad de los vecinos, sobre todo de los niños y adultos mayores en estado de vulnerabilidad.

Pedro Torres precisó que el jueves llegaron unos representantes del gobierno regional y de la misma empresa que ejecuta la obra, quienes se comprometieron a solucionar el problema, sin embargo, ayer ninguno de los trabajadores llegó a estas calles para dar solución.

“Ellos dicen que van a reunirse con directores para ver el problema en este sector, pero no nos gustó ayer que de la región nos exigiera que insistiéramos a la EPS Grau para que venga. Me dieron un código y que iban a venir, pero hasta esta hora (11 am de ayer) no llegan”, dijo Torres.

Asimismo, indicaron que no tienen un plan de contingencia para este problema, por lo que anunciaron salir a las calles y bloquear vías para que las autoridades los escuchen y arreglar el sistema de alcantarillado, puesto que las aguas residuales emanan desde las tuberías bajo tierra y genera la humedad de las calles, mientras que en otros lados, los buzones afloran de estas aguas sucias.

Otra vecina señaló que la calle de la manzana D se encuentra abandonada debido a que nadie se acerca a reparar este problema.