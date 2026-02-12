Un nuevo colapso de la red de alcantarillado se registró la noche del martes en la urbanización Miraflores del distrito de Castilla. Los vecinos exigen a la empresa EPS Grau la inmediata solución a este álgido problema.

El nuevo colapso se registró pasadas las 9 de la noche del martes en el cruce de las calles Los Brillantes con Irazola, a pocos metros del hospital regional “José Cayetano Heredia” de la urbanización Miraflores del distrito de Castilla.

Este colapso originó la formación de inmensas lagunas y el malestar general de la población que exige a la EPS Grau solucionar a la brevedad este problema que viene afectando su salud, sobre todo de los niños y adultos mayores.

Precisamente, la Junta Vecinal Comunal (JUVECO) de la urbanización Miraflores denunció públicamente el colapso del sistema de desagüe, situación que atribuye a una decisión unilateral de la EPS Grau de derivar las redes de alcantarillado de otras urbanizaciones hacia la avenida Luis Montero, sin coordinación previa ni autorización vecinal.

De otro lado, ante el afloramiento de aguas servidas en la urbanización El Chilcal y zonas aledañas, la EPS Grau, a través de un comunicado, aseguró que esto fue ocasionado por la ejecución de trabajos a cargo de terceros, e informó a la población que inició las acciones inmediatas para brindar apoyo efectivo en el control de la situación y restablecer el servicio de alcantarillado.

En coordinación con la contratista responsable de la obra, se realizan trabajos de descolmatación de las redes de alcantarillado mediante el uso de hidrojets, a fin de reducir los colapsos en las zonas más bajas. Asimismo, se viene reforzando la succión de aguas servidas mediante motobombas, para reducir la presión en los colectores, especialmente en esta temporada en la que se registra un incremento de aguas pluviales.