Los estudiantes de la institución educativa N° 20001, en el Centro Poblado Las Vegas, vienen sufriendo por la falta de agua potable, un patio y de un techo que los proteja del intenso y sofocante sol que a diario se registra en la región Piura. Este colegio fue entregado por la constructora el 30 de diciembre a las 4:00 p.m. del año 2022 a la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios (ARCC).

Así lo denunció la directora del colegio de Las Vegas, Liliana Elena Mogollón Bonilla, quien explicó que urgen el techo.

“Necesitamos el techo, no se como una construcción reciente no nos hayan considerado eso porque en la zona rural hace mucho calor, mucho sol. Tenemos una construcción pero ha sido gracias a la APAFA, el techado que tenemos es con aporte de ellos”, precisó Mogollón Bonilla.

Agregó que también urge de una plataforma, cuya obra demoró más de tres años.

“Es una escuela nueva de la reconstrucción y tampoco consideraron una plataforma que lo merece. Demoró tres años para hacer entregado, primero una constructora y otra para el saldo de obra”, indicó Mogollón.

La directora precisó que también están a la espera que la contratista levante las observaciones que se presentaron.

Otro de los graves problemas que tienen en este nuevo colegio construido por la ARCC es la falta de agua potable.

“Llega agua, pero no al 100%, no llega a los caños, a los baños, llega el agua al pozo, pero no funciona el sistema”, explicó Mogollón.

A su turno, los padres de familia también solicitaron la ampliación del techo.

“Ese techo lo hemos hecho con el esfuerzo de los padres de familia, pero necesitamos la ampliación porque cuando forman los alumnos o en cualquier actividad el sol quema mucho y se sofocan. Queremos agua y es importante, hay una red pero no abastece”, dijo la madre de familia, Luz Elena Jaramillo.

