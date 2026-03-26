Los integrantes de la Comunidad Campesina San Juan Bautista de Catacaos realizaron una bulliciosa protesta en el exterior del Poder Judicial de Piura para exigir la devolución de sus cerca de 10 mil hectáreas que les fueron despojados por diversas empresas y entidades privadas.

Desde las primeras horas de la mañana, mujeres y hombres de la Comunidad Campesina San Juan Bautista de Catacaos salieron a protestar.

“Nuestras tierras no las quitaron las empresas que hoy algunas ya tienen certificado de posesión e inclusive hicieron un proyecto de urbanización, pero ahorita se ha paralizado ese proyecto y en ese entonces nos sorprendieron porque a nosotros nos han arrinconado en un área pequeña, pero nosotros queremos la expansión de todos nuestros terrenos. Tenemos la esperanza que esto sea favorable para nosotros”, indicó el comunero, Hipólito Yovera Yovera.

Indicaron que si la decisión judicial sale en su contra, apelarán para acabar con el tráfico de tierras que se ha registrado desde hace varios años.

“Esto es una injusticia dentro de nuestra comunidad [...]. Vamos a seguir esta lucha con el apoyo de todas las instituciones competentes que nos vienen ayudando. Y no solo son 10,000 hectáreas, son cien mil hectáreas vendidas por nuestros malos dirigentes que colocaron comuneros fantasmas que no existen”, precisaron.

De otro lado, hicieron un llamado a las autoridades para que les brinden los servicios básicos que tanto les prometieron a los pobladores del kilómetro 980 de la carretera Panamericana Norte (vía Piura a Chiclayo).

“Hacemos un llamado a nuestras autoridades para que nos apoyen en el tema legal, que nos apoyen en el vivir del día a día, nos lleven agua, servicios básicos, atención médica. Actualmente hay niños que se están enfermando con el tema del dengue, con enfermedades comunes en estos meses. En el tema educativo pedimos más educación, ya que algunos están perdiendo clases porque las distancias a los colegios son muy grandes y el camino no es el adecuado para que puedan trasladarse a una escuela digna”, precisaron los comuneros.

Subrayaron que se encuentran totalmente abandonados. “Estamos totalmente abandonados como se dice, no tenemos visita de las autoridades, a pesar que diferentes asambleas públicas que los hemos invitado”.

Los pobladores de esta zona de Piura esperan la pronta ayuda de las autoridades para que puedan superar el estado de abandono en el que se encuentran.