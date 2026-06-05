La Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Catacaos, a cargo de la fiscal provincial Claudia Montero, obtuvo se condene a 13 años de pena privativa de la libertad efectiva a José L. Huertas V. (53)., como autor del delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento.

La fiscal adjunta provincial María del Pilar Villegas Chero probó en juicio oral que el acusado, el 22 de junio del año 2025, le realizó tocamientos indebidos en sus piernas, brazos y pecho a la agraviada, además de utilizar las fuerza para poder retenerla y besarla sin su consentimiento.

Hecho que se dio cuando la transportaba en su mototaxi de regreso a casa de su papá, luego de encontrarla en la calle y ofrecerse a llevarla, aprovechando la confianza que se ganó de la menor el año anterior en que fue contratado para realizarle movilidad escolar.

Entre los principales elementos de convicción presentados por la fiscal Pilar Chero se encuentran las actas de denuncia verbal, de intervención policial, de constatación fiscal, la declaración de la menor en cámara Gesell donde narró de manera coherente y detallada los hechos en su agravio sindicando como autor de los mismos al acusado; entre otros.

José Huertas cumplirá su condena en el Penal de Piura, donde ya se encuentra, además deberá cancelar 10 000 soles por concepto de Reparación Civil a favor de su víctima y someterse a tratamiento terapéutico.