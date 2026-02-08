El fiscal provincial Wilson Aliaga, del Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, obtuvo se condene a Anhelo David Arévalo Mendoza a 5 años de pena privativa de la libertad, como autor del delito de cohecho pasivo propio en el ámbito de la función policial.

Tras su detención preliminar y ante los contundentes medios probatorios presentados por el fiscal, el sentenciado aceptó haber solicitado la suma de 1 000 soles a J.A.F.F, a cambio de dejar sin efecto su intervención policial por diversas infracciones administrativas.

El intervenido se sometió a una Terminación Anticipada por la cual, también deberá cancelar como concepto de reparación civil S/ 10 000 a favor del Estado.

La condena también incluye que Anhelo Arévalo sea inhabilitado por tres años, sea privado de la función que ejercía, sea privado de grados policiales, títulos honoríficos u otras distinciones, entre otras medidas.