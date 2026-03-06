La fiscal provincial María Angélica Lazo Alburqueque, de la Primera Fiscalía Provincial de Flagrancia de Piura, obtuvo se dicte 06 años 06 meses de pena privativa de la libertad efectiva contra Mirjael Alberto Gonzales Cobeñas (19), como coautor del delito de robo agravado en grado de tentativa.

En el marco de un proceso inmediato, el cual fue aprobado debido a la detención en flagrancia y a los contundentes medios de prueba presentados por la fiscal, se dispuso también el pago de 1 000 soles por concepto de reparación civil.

Los hechos materia de enjuiciamiento ocurrieron el pasado 24 de enero cuando la agraviada fue interceptada, a inmediaciones del A.H. Ciudad del Sol, por un adolescente infractor quien la amenazó para robarle su equipo celular, mientras que Gonzales Cobeñas lo esperaba a bordo de una mototaxi en la que huyeron del lugar.

La denunciante fue auxiliada por personal policial, quienes ubicaron e intervinieron a los acusados ante la sindicación de la víctima.