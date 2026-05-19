La Contraloría detectó graves deficiencias en el almacenamiento de alimentos del hospital de Chulucanas. Cámaras frigoríficas inoperativas y fallas críticas en los sistemas de refrigeración ponen en riesgo la salud nutricional e inocuidad alimentaria de los pacientes hospitalizados y del personal médico.

A través del Informe de Visita de Control N° 006-2026-OCI/4529-SVC, el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura evidenció la inoperatividad de las cámaras frigoríficas y de refrigeración, que impiden el adecuado almacenamiento de los alimentos. La comisión de control inspeccionó el nosocomio el pasado 5 y 6 de mayo, en la Unidad Productora de Servicio de Salud (UPSS) de Nutrición y Dietética de la entidad.

El informe precisa que, en cuanto al vestíbulo, se apreció que el sistema de refrigeración de la cámara se encuentra actualmente inoperativo debido a fallas críticas en su infraestructura técnica. Aquí se deben guardar los tubérculos, productos no perecibles y perecibles, pero presentan fallas.

“El motor compresor y el ventilador de la unidad condensadora están averiados. Los componentes eléctricos del tablero de control están averiados. Mal funcionamiento del controlador de temperatura, las presiones del gas refrigerante están fuera de los parámetros normales, lo cual indica fuga de gas”, dice el documento.

Con respecto a los almacenes, la comisión de control evidenció que los controladores de temperatura también están inoperativos, por lo que el sistema de refrigeración de estos no funciona. Esta situación podría provocar la proliferación de mohos en los alimentos.

La entidad precisa que estas deficiencias se vienen presentado desde el 2025, fecha en la que algunos equipos funcionan con deficiencias y otros ya están inoperativos. Por ejemplo, la antecámara, su controlador de temperatura no registra lectura, pero poco después si registra temperatura. La cámara para frutas, verduras y hortalizas evidencia deficiencias al observarse condensación de agua, que es recolectada en un depósito.

Asimismo, observaron deficiencias de mantenimiento en la zona de producción de alimentos, ya que evidenciaron desprendimiento de pintura en paredes y pisos, lo que podría generar contaminación; además que las puertas de los reposteros también están en mal estado de conservación y la manguera con aparente desgaste.

En ese sentido, la comisión de control informó que el personal profesional que labora en el Hospital de Chulucanas no cuenta con el registro ni la acreditación de haber pasado por las evaluaciones médicas periódicas ni los exámenes auxiliares obligatorios durante el último periodo anual.

Intentamos comunicarnos con el director del hospital de Chulucanas, Dr. José Herrera, pero no respondió las llamadas ni los mensajes de WhatsApp.