El coronel PNP Walter Martín Burga Vargas fue designado como el nuevo jefe de la División de Orden Público y Seguridad (Divopus) de la provincia de Sullana. Así lo determinó el Ministerio del Interior.

La Resolución Ministerial 2491-2025-IN, designa al oficial Burga que proviene de laborar en la Región Policial de Tumbes y en los próximos días asumirá el mando en la sede de Sullana.

Su llegada se da en pleno Estado de Emergencia en que se encuentra Sullana y Bellavista, así como otros distritos de la región Piura, que fue dispuesta por el Gobierno Central ante la inseguridad en esta jurisdicción.Mientras tanto, el comandante PNP Jean Carlos Villavicencio Samanez será el jefe del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Sullana.

En tanto, el comandante PNP Víctor Harry Gonzáles Escalante asumirá el mando de la comisaría de Sullana, mientras que el mayor PNP José Antonio Paniura Ramos estará como comisario en el asentamiento El Obrero.

Asimismo, a la comisaría de Bellavista, en Sullana, llegará el mayor PNP Luis Enrique Vallejos Crispin, mientras el comandante Julio César Valiente Aspiros asumirá la comisaría de Talara.

Cabe recordar que el Ministerio del Interior también designó al general PNP Daniel Jorge Jares Reyme como jefe de la Región Policial de Piura en reemplazo del general Manuel Farías Zapata.

Tras culminar el 2025, la región Piura registró un total de 156 homicidios, de los cuales, 47 crímenes se cometieron en Sullana. Además, las nuevas autoridades policiales tendrán el reto de articular nuevas estrategias para frenar la inseguridad ciudadana.

Recordemos que, tras finalizar el anterior año, Laura Concha Balcázar, de 42 años, fue asesinada cuando conversaba en los exteriores de un bar ubicado en el distrito de Las Lomas.