La tarde de ayer, un voraz incendio arrasó con una vivienda ubicada en la primera cuadra de la calle G del A.H El Indio, en el distrito de Castilla. El inmueble pertenece a la familia Ojeda Huertas.

Según las primeras indagaciones, el hecho se habría suscitado producto de un cortocircuito el mismo que se propagó rápidamente debido a que el interior de la casa era de material rústico. Pese a que la familia intentó rescatar algunas de sus pertenencias el fuego devoró todo.

Los vecinos de la zona ayudaron, con baldes de agua y tierra a apagar el fuego, así como la ayuda de serenazgo de Castilla hasta que llegaron los bomberos.

Cabe indicar que, ninguna persona resultó herida, pero sí dejó serios daños materiales y la pérdida de S/ 3 000 que tenía la familia guardados. Ellos piden apoyo.