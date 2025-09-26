La economía de la región Piura registró un crecimiento de 6,2% en el primer semestre de 2025, logrando una cifra superior al avance del Producto Bruto Interno (PBI) nacional (3,3%), según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), reportados por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Además, Piura es la cuarta región con mayor crecimiento en el primer semestre del año.

Este despegue en la economía de Piura se refleja en el sector agropecuario, que registró un crecimiento de 16,4% y en la manufactura de12,9%, puesto que, entre los meses enero y julio, el sector agropecuario resalta la exportación de uva (+100,6%), el mango (+367,3%) y el arándano (+63,7%), con gran demanda en el mercado internacional.

Sin embargo, la actividad pesquera también mostró un aumento 22.5% en el primer semestre, lo cual se debió al mayor desembarque de especies destinadas a productos congelados, entre los que destaca la pota.

Es así como la economía ha presentado este aumento, no dejando de lado al sector manufacturero, que también tuvo un desempeño positivo, con un crecimiento de 12,9% en el mismo periodo, sustentado en un mayor procesamiento de derivados pesqueros.

El sector construcción registró un 10,4% en el primer semestre y Transporte se incrementó a 9,2%, estos indicadores son la inversión privada y pública.

Esta situación de crecimiento económico ha generado nuevas oportunidades, es así como en Piura el empleo formal creció 4,2% interanual en mayo, alcanzando a más de 160,000 trabajadores formales en la región.

Mientras tanto, por el lado del comercio exterior, las exportaciones de Piura crecieron 24,1% entre enero y julio de 2025, destacando el incremento de los envíos pesqueros (+82,4%) y agropecuarios (+37,2%).

En materia de inversión pública, la ejecución acumulada a agosto representó el 55,5% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM), con un crecimiento de 9,4% respecto al mismo periodo del año anterior.

Finalmente, la inflación anual de Piura se ubicó en 1,94% en agosto, dentro del rango meta del BCRP, mientras que la mayoría de los indicadores de expectativas empresariales en la zona norte se mantienen en terreno optimista a tres y doce meses.