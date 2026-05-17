La Defensoría del Pueblo informó que viene realizando coordinaciones con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tras una denuncia sobre alimentos en presunto mal estado distribuidos por el programa Wasi Mikuna en una institución educativa de Huancabamba. El caso fue reportado por madres de familia, quienes alertaron que algunos productos entregados a escolares no serían aptos para el consumo.

Según la denuncia, entre los alimentos observados se encontraba leche evaporada que presentaba alteraciones en su apariencia. Las madres señalaron que el producto tenía características inusuales y decidieron advertir sobre un posible riesgo para los estudiantes.

¿Qué acciones tomará la Defensoría?

A través de un comunicado difundido este domingo, la Defensoría del Pueblo informó que su oficina en Piura realiza seguimiento al caso tras la denuncia presentada por madres de familia. La institución precisó que viene articulando acciones con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y con la unidad territorial del Programa de Alimentación Escolar para verificar lo ocurrido.

La institución precisó que busca determinar responsabilidades si se confirma alguna irregularidad en la distribución de los productos. Además, remarcó que la prioridad es garantizar que los escolares reciban alimentos en condiciones adecuadas.

#Piura 📢 | Iniciamos intervención tras conocerse la denuncia sobre presunta entrega de leche y otros insumos en mal estado en la institución educativa Víctor Raúl Haya de la Torre, ubicada en la provincia de Huancabamba.



Personal de nuestra oficina en Piura realiza… pic.twitter.com/srZBcb8TQY — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) May 17, 2026

El caso se conoció públicamente luego de que madres de familia de la institución educativa Víctor Raúl Haya de la Torre denunciaran que la leche distribuida presentaba cambios en su color y textura. Ante esta situación, optaron por suspender la preparación de los alimentos para evitar posibles afectaciones a los estudiantes.

Las denunciantes también señalaron que el director del colegio, Jorge Quintanilla, habría restado importancia al problema reportado. Asimismo, indicaron que existieron presiones para continuar con la preparación de los alimentos pese a las observaciones realizadas.

La Defensoría indicó que continuará vigilando el caso mientras avanzan las investigaciones. El objetivo es asegurar que los estudiantes accedan a alimentos seguros dentro de sus centros educativos.