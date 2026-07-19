Un violento asalto a mano armada dejó a Daniel A.S.G (25 años), gravemente herido tras recibir un impacto de bala en la zona pélvica. El hecho ocurrió ayer sábado en el A.H San Pablo, en Veintiséis de Octubre cuando la víctima transitaba en su motocicleta tras haber dejado a una amiga en los exteriores de la discoteca “Meneo”.

Según el parte policial, la víctima al llegar a una zona oscura, fue interceptado por delincuentes armados a bordo de dos mototaxis. Los hampones lo encañonaron para exigirle que bajara de su unidad y, en circunstancias que se investigan, le dispararon antes de apoderarse de su celular y su billetera.

La Policía llegó al lugar de los hechos para auxiliar a la víctima quien fue evacuado de emergencia al hospital Santa Rosa donde quedó internado. El médico de turno, Dr. Ibrahim Espinoza Parilla, le diagnosticó una herida por proyectil de arma de fuego (PAF) en la región pélvica, quedando internado en la sala de observación.

Ante esta situación los agentes de la policía iniciaron un operativo por la zona para identificar a los delincuentes. Mientras que la unidad fue trasladada a la dependencia policial para las diligencias correspondientes.