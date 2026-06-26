Una estudiante ecuatoriana y un joven peruano fueron asaltados bajo la modalidad del “cogoteo”, luego que salieron de una discoteca en la zona industrial a inmediaciones de la universidad César Vallejo en Piura.

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Las víctimas de 19 y 21 años, abordaron una mototaxi con dirección a sus casas, pero al llegar al dren de López Albújar fueron interceptadas por delincuentes en una motocicleta y una mototaxi, quienes les robaron dos celulares.

Tras la denuncia, policías de la comisaría de San Martín y los agraviados ubicaron a los implicados y a los vehículos en los exteriores de la misma discoteca y detuvieron a tres personas, donde se encontraba la conductora de la mototaxi que los jóvenes habían tomado inicialmente.