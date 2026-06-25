El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que un sismo de magnitud 4.0 se registró la mañana de este jueves 25 de junio de 2026 en la región Piura.

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0378, el movimiento telúrico ocurrió a las 08:59:07 horas y tuvo una profundidad de 51 kilómetros.

El epicentro fue localizado a 56 kilómetros al sur de la ciudad de Chulucanas, en la provincia de Morropón.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0378

Fecha y Hora Local: 25/06/2026 08:59:07

Magnitud: 4.0

Profundidad: 51km

Latitud: -5.59

Longitud: -80.27

Intensidad: III Chulucanas

Referencia: 56 km al S de Chulucanas, Morropón - Piurahttps://t.co/0a7GzGcCJR — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) June 25, 2026

Intensidad III en Chulucanas

Según el IGP, el evento sísmico alcanzó una intensidad III en la escala de Mercalli Modificada en Chulucanas, lo que significa que fue percibido de manera leve por parte de la población.

Las coordenadas del epicentro fueron latitud -5.59 y longitud -80.27.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños personales ni materiales asociados al movimiento telúrico.

Perú se mantiene en constante actividad sísmica

Perú forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción de placas tectónicas.

Por ello, organismos especializados como el IGP mantienen un monitoreo permanente de los eventos sísmicos que se registran en el territorio nacional.