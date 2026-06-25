La cuarta fecha del Rally Mobil 2026 dejará un impacto económico de más de 2,04 millones de soles, según informaron los organizadores. El evento se desarrollará del 26 al 28 de junio, con el respaldo del Gobierno Regional Piura. La competencia reunirá a pilotos nacionales e internacionales, además de cientos de visitantes que ya comenzaron a llegar a la región para participar en una de las fechas más importantes del automovilismo peruano. La partida se dará mañana a las 7 p.m.en la avenida Vice.

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El movimiento económico se reflejará principalmente en los sectores de hotelería, restaurantes, transporte, combustible y comercio local. De acuerdo con los organizadores, más de 150 integrantes de equipos participantes ya se encuentran en Piura y Sullana, generando una importante demanda de servicios y contribuyendo a dinamizar la economía regional desde los días previos al inicio de la competencia.

El Gobierno Regional Piura informó que apostó por la realización de este evento al considerar que representa una oportunidad para impulsar el turismo y mostrar el potencial de la región a nivel nacional e internacional. Para ello, ha brindado facilidades logísticas y espacios estratégicos como Arena Piura, donde se desarrollarán algunas de las pruebas más espectaculares del campeonato.

Además del impacto económico inmediato, el Rally permitirá promocionar destinos turísticos de distritos como Las Lomas, Tambogrande, Lancones y Piura, cuyos paisajes serán difundidos a través de transmisiones, reportajes y contenido digital. Los organizadores estiman que la cobertura del evento podría superar los 20 millones de visualizaciones en distintas plataformas, fortaleciendo la imagen de la región como destino turístico y deportivo.

La competencia contará con la participación de pilotos de Perú, Ecuador, Chile, Argentina y Paraguay, así como la presencia de periodistas nacionales e internacionales. De esta manera, Piura no solo se convertirá en el centro del automovilismo durante tres días, sino también en un importante motor de desarrollo económico y promoción para toda la región.