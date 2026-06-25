El médico William Seminario Girón fue quemado en el interior del penal de Piura, donde permanece recluido con 9 meses de prisión preventiva por la investigación de la muerte de la pediatra Minosska Pinto Lazo, que fue asesinada a balazos en la puerta de su casa.

El abogado de Seminario, Juan Mario Peña, explicó la agresión que sufrió el esposo de la pediatra Pinto en dicho establecimiento.

“Cuando él llega (al penal) y lo quieren trasladar a un pabellón, él fue amenazado por varios reclusos de ahí. No lo dejaron ingresar ni siquiera al pabellón por la avalancha que hubo, insultos y amenazas que pasó. A raíz de eso, primero lo ponen en una celda de aislamiento. No lo dejaron siquiera ingresar al pabellón, porque la gente que se abalanzó y le dijeron que lo iban a matar y mil y un temas. Luego lo pasan a aislamiento”, dijo Peña.

Añadió que Seminario fue quemado porque no pagó cupos. “Cuando era trasladado a otro ambiente, se le abalanzó un grupo de reclusos y uno de ellos, primero le pide un cupo para que no le pase nada, supuestamente para poderlo cuidar. Ante esto, él ha presentado su denuncia en el INPE. Y ante no aceptar el pago de cupos, es que lo han terminado quemando en el brazo, con una especie de metal. Todo este hecho tiene su propia carpeta y está registrado”, indicó el abogado Juan Mario Peña a Correo.

Además pidió que la Policía y Fiscalía revisen los celulares. “La policía y la fiscalía han tenido las clave de acceso al teléfono de Minosska y pudieron desde el día uno, revisar toda la información y saber qué cosas hay. Seguramente de manera informal, la policía ya lo revisó...”, dijo.

“Estamos pidiendo que revisen el teléfono de Minosska a ver qué van a encontrar y quiénes lo han manipulado desde el fallecimiento de Minosska hasta la fecha. Los teléfonos de William también están ahí y hemos entregado las claves. Ahí no necesitan peritos”, señaló Peña.