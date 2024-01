La Contraloría detectó que medicamentos, biológicos y dispositivos médicos dados de baja por vencimiento y deterioro por 4′280,318 soles, se encuentran desordenados e incompletos, poniendo en riesgo la salud pública, por el mal manejo y disposición de los mismos.

De acuerdo al Informe de Orientación de Oficio N° 038-2023-OCI/4529-SOO, el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura, detectó que la entidad dispuso la baja y eliminación de biológicos, medicamentos y dispositivos médicos con fecha de expiración vencida, los cuales han sufrido ruptura de cadena de frio o deterioro.

En el documento se detalla que la Diresa contrató a la empresa Innova Ambipetro SAC para el servicio de recojo, transporte, tratamiento, destrucción y disposición final de los productos farmacéuticos dados de baja.

Para este proceso, el personal de la OCI fue invitado para una reunión donde se iba a evaluar las solicitudes de baja, sin embargo, el camión de la empresa ya se encontraba en el lugar para el retiro de los medicamentos, que al solicitar las pecosas detalladas en las resoluciones ya mencionadas y proceder a verificar los lotes de manera aleatoria, evidenciaron que estos no se encontraban completos, por lo que se suspendió el procedimiento a fin de que se ordenen los productos dados de baja, para la verificación correspondiente.

Luego, el 22 de diciembre se apersonaron con los fiscales al almacén y al no encontrar al comité se retiraron. Antes advirtieron que se estaban incluyendo lotes que no estaban registrados en las resoluciones. “Además, habiendo reanudado la diligencia un día después de la fecha prevista, no se contó con la presencia de notario para la verificación correspondiente, conforme se requiere en la Orden de Servicio 0003790 del 29 de noviembre de 2023″, dice el informe.