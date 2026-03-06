Una mujer investigada por su presunta participación con el crimen del suboficial de la PNP, Carlos Alberto Ternero Otero, fue detenida en España, en el marco de una sentencia firme por el delito de lavado de activos. Se trata de Geraldine de la Luz Campuy Vergara, quien fue capturada en Madrid junto a Elki Jhony Ruiz Floriano.

Su captura se registró luego que la justicia peruana la condenó a 25 años de cárcel por lavado de activos, tras un proceso seguido por la Fiscalía Especializada del Callao. Si bien Campuy es mencionada en las investigaciones por el crimen del agente ocurrido el 14 de febrero de 2024 en Piura, su captura responde a la sentencia por el caso de blanqueo de capitales.

Durante el juicio oral, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, acreditó que, el 23 de abril de 2021, Geraldine Campuy Vergara ingresó al país por el aeropuerto internacional Jorge Chávez procedente de México, transportando de manera oculta US$ 37 060 no declarados, camuflados en botellas de licor, envases metálicos y accesorios personales. Las diligencias efectuadas con intervención de la SUNAT y el análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) permitieron establecer indicios razonables de que dichos fondos estarían vinculados al tráfico ilícito de drogas.

También se demostró que los condenados habrían realizado movimientos financieros y adquisiciones de bienes que no guardaban relación con sus ingresos declarados, evidenciándose un desbalance patrimonial significativo. Tras su captura, se activó el proceso de extradición conforme a los tratados internacionales vigentes.

En paralelo, las autoridades continúan con las investigaciones por el homicidio del suboficial Ternero Otero, ocurrido cuando salía de su vivienda a bordo de su motocicleta en la ciudad de Piura.