Personal de Inteligencia junto con la comisaría de Catacaos, intervinieron a un menor de edad cuando pretendía entregar unos logos extorsivos a una de sus víctimas a inmediaciones del sector Altos de los Castillos, en el distrito de La Arena, Bajo Piura.

El detenido D.L.A.S (16 años) (a) “Chiki”, sería integrante de la presunta banda delincuencial (Los Hermanos del Norte”, inmersos en la comisión de delito contra el patrimonio - extorsión en Piura.

Según los agentes, el detenido se encontraba en una motocicleta sin placa de rodaje, dentro de ella se encontró tres cartuchos de dinamita con sus respectivas mechas y detonantes, una cacerina abastecida, 12 municiones 9x19 parabellum y tres logos con la descripción “Dios me cuida ella me cuida PK” - imagen de la santa muerte.

Tras la captura, el sujeto fue trasladado a la dependencia policial para las diligencias correspondientes. Además, la dinamita y explosivos fueron incautados por el personal de la UDEX que también llegó al lugar de los hechos.