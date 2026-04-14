La policía capturó a una persona a un prófugo internacional requerido por la justicia de Argentina. Él contaba con una notificación roja de Interpol por los delitos de asociación ilícita y estafa reiterada.

Custodios de la Policía Nacional del Perú en coordinación con la Oficina Central Nacional Interpol Lima, capturó la mañana de ayer al ciudadano peruano Alexis Ayme Alama Núñez (45 años), requerido por la justicia de Argentina, quien registraba una notificación roja internacional por delitos de fraude cometidos en ese país.

La intervención se realizó tras un trabajo de inteligencia que permitió ubicar y detener a este sujeto que era buscado a nivel internacional. Se le encontró en un inmueble ubicado en la calle Castro Silva, en el distrito de Bellavista, provincia de Sullana, tras un operativo ejecutado de manera articulada por efectivos de la comisaría PNP Bellavista y agentes de Interpol Lima.

Alama Núñez enfrenta cargos por asociación ilícita y estafa reiterada en cuatro oportunidades, una de ellas en grado de tentativa. Tras su ubicación y detención, el sujeto fue trasladado a la Comisaría Sectorial de Bellavista, donde se vienen realizando las diligencias de ley y el control de identidad correspondiente.