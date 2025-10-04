Nueve meses de prisión preventiva les dictaron a un comisario y dos suboficiales de la Policía por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo en el ejercicio de la función policial, debido a que habrían solicitado S/5,000 para devolver un vehículo que habían intervenido en la ciudad de Sullana.

Fue el primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana, liderado por el fiscal provincial Luis Ramos Rioja, quien presentó dicho requerimiento, siendo sustentado por el fiscal adjunto, Harold Martinez Requena, quien acreditó los graves y fundados elementos de convicción que vinculan a los imputados con el hecho investigado, un prognosis de pena superior a los cinco años y la presencia de peligro procesal.

La medida fue dictada por el juez Carlos Lindo Yajamanco contra los suboficiales Richard Junior Cherres Antón en calidad de presunto autor.

Además, el mayor PNP Francy Duggar Barzola Álvarez y el suboficial PNP Andy Luis Llenque Suclupe, ambos en calidad de presuntos cómplices, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.

El caso sucedió el 10 de enero de este año, cuando un hombre fue intervenido por los dos suboficiales cuando realizaban un operativo a inmediaciones de un lavadero en la calle Ricardo Palma en el asentamiento José Carlos Mariátegui en Sullana. En dicho lugar los agentes intervinieron la camioneta que contaba con una orden de captura por motivo de la deuda de un banco.

Luego, dicho vehículo fue internado en la comisaría El Obrero. Sin embargo, el denunciante presentó toda la documentación requerida. A pesar de ello, los policías persistieron en la negativa de devolverle la camioneta y condicionándola con el pago de S/5,000.