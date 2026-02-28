La Segunda Fiscalía Provincial de Flagrancia Delictiva de Piura, a cargo de la fiscal provincial Sara Yarlequé, obtuvo se dicte 09 meses de prisión preventiva contra P.A.E.S. (21), J.C.S.N. (37) O.A.L.J (40), investigados como presuntos coautores del delito de reglaje en banda criminal y contra P.A.E.S. también por el delito de tenencia ilegal de arma y municiones

La medida fue sustentada en audiencia por la fiscal adjunta provincial Valery Pérez Yamuca con los graves y fundados elementos de convicción que recabó durante la ampliación de la detención judicial en flagrancia que obtuvo contra los dos primeros acusados y tras el levantamiento del secreto de las comunicaciones.

De acuerdo con los actuados fiscales, efectivos policiales que realizaban patrullaje preventivo en las inmediaciones de la puerta de emergencia del Hospital Cayetano Heredia intervinieron a P.A.E.S. y J.C.S.N. al advertir una actitud sospechosa.

Durante el registro personal, se habría encontrado en poder del primero un arma de fuego abastecida con tres municiones, mientras que al segundo se le incautó un equipo celular que contendría un mensaje relacionado con la ubicación y desplazamiento de dos personas.

En el marco de las diligencias se identificó a O.A.L.J como la persona que habría remitido el mensaje y mantenido comunicación constante el día de los hechos, coordinando encuentros, a través de los números telefónicos vinculados a su nombre.