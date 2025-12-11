La Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura, en coordinación con la Fiscalía de Prevención del Delito y la Policía Nacional, ejecutó un operativo en el Mercado Modelo para detectar la venta de juguetes tóxicos o peligrosos que puedan poner en riesgo la salud de los niños en esta Navidad.

El equipo de la Dirección de Regulación y Fiscalización Sanitaria inspeccionó los establecimientos GRM Juguetería E.I.R.L., Comercial Álamo, Calme Benites Rosa y Novedades Yamy. Durante la inspección, se recomendó a los representantes legales formalizar el registro nacional para la venta de juguetes en un plazo máximo de 10 días hábiles. De no cumplir, los comercios serán sancionados con una multa equivalente al 0.5 UIT.

Asimismo, se recordó que la comercialización de productos sin autorización sanitaria implica multas entre 0.5 hasta 1 UIT, y la falta de rotulado obligatorio puede generar sanciones de 5 a 10 UIT, además del decomiso de los productos.