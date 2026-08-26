El presidente ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), Luis Del Carpio Castro, anunció que la región Piura cuenta con una capacidad potencial de aproximadamente S/ 4,352 millones para ejecutar inversiones mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, como vía para acelerar los trabajos frente al Fenómeno El Niño.

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Luis Del Carpio precisó que el mecanismo de Obras por Impuestos se perfila como una herramienta estratégica central para acelerar los trabajos de mitigación en el norte del país. La declaración fue brindada durante el foro desarrollado en Piura, donde también participaron gremios empresariales y el Ejecutivo.

“En Obras por Impuestos tenemos más de S/ 4,000 millones disponibles para ejecutar en Piura, con lo cual era importante que el sector privado y los distintos actores se junten el día de hoy (ayer) para ver cómo priorizamos y utilizamos estos recursos”, precisó Del Carpio.

Explicó que con este mecanismo se pretende abarcar todo lo correspondiente a infraestructura vial, mejoramiento de puentes, caminos, carreteras y defensas ribereñas. Para ello, indicó que en estos días va a salir una normativa especial para efectos de acelerar aún más los plazos con los cuales Obras por Impuestos puede intervenir por efectos del fenómeno El Niño".

Respecto a las etapas de actuación, se precisó que el esquema no se limita a la prevención inmediata, sino que abarcará todo el ciclo del evento climático. “Hay tres momentos para participar en el fenómeno El Niño: en la parte de la prevención, durante la misma emergencia también se sigue participando, y después que esto termine, si es que se causaron daños, Obras por Impuestos también serviría para ello”, sostuvo.

De otro lado, Denisse Miralles, directora de Inversiones Descentralizadas de ProInversión, dijo que la meta es que se inicien formalmente los procesos de selección. Agregó que pueden participar cualquier empresa privada consolidada en el país que demuestre respaldo financiero e ir acompañada de firmas especializadas según la complejidad del proyecto, como hospitales o equipamiento.

Por su parte, el representante de la Confiep, Jorge Zapata, advierte que solo quedan tres meses para mitigar el Fenómeno El Niño y propone implementar la modalidad de Servicios por Impuestos, un esquema similar al de Obras por Impuestos, mediante la emisión de certificados Cepril, diseñado para acelerar la prestación de servicios preventivos.