Un fatal accidente de tránsito en la carretera que une Paita con Yacila, registrado la madrugada de este domingo, dejó como saldo lamentable dos personas fallecidas y dos heridos de gravedad.

El accidente que tiñó de sangre la carretera este domingo 22 de febrero, fue registrado cerca de las 6 de la mañana a la altura del restaurante El Navegante, en la provincia de Paita. Las dos personas fallecidas iban en motocicleta y regresaban al caserío Nuevo Tallán, en el Bajo Piura, donde vivían.

Las víctimas fueron identificadas como Manuel Jesús Sandoval Coveñas (30 años) y Freddy Irving Paico Moscol (22 años). Según investigación preliminar, regresaban a su vivienda cuando chocaron con otra motocicleta. Tras el fuerte impacto provocó la muerte de los jóvenes que se dedicarían a la actividad pesquera.

Mientras tanto, dos personas resultaron heridas, siendo evacuadas al hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Paita. Uno de los heridos fue identificado como Diego Olivos Paiva (28 años), donde el médico de turno, Dr. Osler Quispe Gallo, diagnosticó con politraumatismo severo, TEC grave, fractura múltiple en el brazo izquierdo y descarte de fractura de cráneo, quedando internado en la Unidad de Cuidados Intensivos, mientras que el otro herido también presentaba heridas graves.

En la escena del accidente se halló una motocicleta Bajaj Pulsar de color roja con gris, de placa 9064-NP y a unos metros el cuerpo sin vida de Jesús Manuel y Freddy Paico; este último, en un primer momento no fue identificado debido a que no se le encontró sus documentos. Además, en el lado derecho de la carretera estaba otra motocicleta de placa 4415-JC, que está a nombre de A.O.S y J.P.B, según la Sunarp. Ambas motocicletas habrían chocado.

Hasta el lugar se hizo presente personal de la comisaría Ciudad del Pescador y de la Upiat Sullana para iniciar con las investigaciones