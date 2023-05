La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez Palomino, supervisó los trabajos de prevención y control del dengue en la región Piura y anunció la transferencia de 26 millones de soles para las 13 regiones del país donde la enfermedad viene atacando. No precisó el monto que le corresponde a la región. Durante su visita a Piura, la titular del ministerio de Salud también visitó el hospital de Chulucanas y se reunió con el gobernador regional para tratar el tema de brechas en los servicios de salud, infraestructura y personal.





SUPERVISIÓN

La titular del Minsa explicó que la región Piura está recibiendo ayuda para afrontar la situación tras los casos de dengue que se reportan en la región y que a la fecha ha dejado 12 personas fallecidas y cerca de 18.000 enfermos.

Durante su recorrido en el A.H Pachitea, donde se realizó la tercera jornada de fumigación contra el dengue, exhortó a los vecinos a no ser renuentes y permitir el ingreso de los fumigadores a sus viviendas para atacar el vector del dengue, ya que se reporta una cifra de persona que no dejan fumigar sus casas.

“Estamos trabajando intensamente para que puedan fumigar las casas. Hago un llamado a la población en general, que tengan esa responsabilidad de poder abrir las puertas de su hogar. No es posible que unos cuantos vecinos abran y otros no. En estas casas que no se fumigan. sigue quedando el vector, eso significa que por irresponsabilidad de un vecino, otro se va a enfermar. Se supone que estamos haciendo una tarea conjunta, gobierno regional, gobierno local, Diresa, Minsa y si nos hemos desplegado hasta Piura es para continuar haciendo esta tercera etapa de barrido de fumigación, por lo que le pido a los vecinos ser responsables”, insistió la ministra.

Asimismo, sostuvo que el presupuesto se transferirá en los próximos días y será de 26 millones de soles para 13 regiones. Haciendo un promedio, Piura recibiría cerca de 2 millones para seguir realizando las acciones de prevención contra este mal, monto que es insuficiente.

“El Minsa ha transferido hace más de 50 días un presupuesto para cada región, Piura ha recibido 2 millones 900 mil soles y en esta etapa se está transfiriendo S/ 26 millones más para 13 regiones. Necesitamos que la tarea sea efectiva, quiero pedirle a la población retirar los inservibles”, recalcó la ministra.





MÁS PRESUPUESTO

Por su parte, el gobernador regional Luis Neyra sostuvo que Piura necesita más presupuesto para hacer frente al dengue, ya que solo cuenta con dinero para esta primera etapa de los trabajos de prevención.

“Tenemos que modificar las partidas para dar mayor presupuesto. Nosotros hemos transferido S/ 12 millones, pero es necesario que se designe mayor presupuesto. No es suficiente, y se tendrá que ir adicionando presupuesto, en la medida que vaya avanzando esta campaña. Hay que tener en cuenta que hemos estado frente a un periodo lluvioso que ha incrementado el riesgo de proliferación del mosquito”, señaló la autoridad regional.