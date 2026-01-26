Desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos, además infraestructura en mal estado debido a la presencia de fisuras en muros, techos y pisos, deterioro de juntas de dilatación, entre otros, detectó el personal de la Contraloría de la República durante una inspección al Hospital Regional José Cayetano Heredia de EsSalud, en Piura.

Según el informe N° 035-2026-CG/SALUD-SVC en la visita que se realizó al mencionado nosocomio desde el 30 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026, detectaron el desabastecimiento de 49 medicamentos y 25 insumos médicos, según el reporte del Sistema de Información de la Calidad–Infocal, lo que afecta la accesibilidad equitativa a los medicamentos necesarios para los pacientes.

Entre los medicamentos que faltan se encuentra abacavir, ácido micofenolico, agua destilada, albendazol, alteplasa, azatioprina, cafeina citrato, ciclosporina, clorpromazina clorhidrato, suero fisiológico, colecalciferol, rifampicina, vacuna antineumococica polisacarida, sulfato de magnesio, progesterona, mitoxantrona, metilfenidato clorhidrato, entre otros.

La comisión no encontró los siguientes insumos médicos: válvula lumbo peritoneal, sistema irrigación de aspiración pulsatil y contin, T de cobre, prótesis parcial Thompson N48, injerto de hueso homólogo ilíaco, guiador de tubo endotraqueal N05, entre otros.

“...se advierte que el estado de stock de productos farmacéuticos del servicio de Farmacia es crítico [...] podría afectar la accesibilidad a los medicamentos esenciales para la prevención y restablecimiento de la salud de los pacientes”, afirmó la OCI.

Advirtieron que el equipo de Rayos X estacionario análogo presenta limitaciones y constantes fallas y no cuenta con un sistema de digitalización adecuado, lo que afecta la atención oportuna de los pacientes.

Además, el personal responsable de equipos que emiten radiación ionizante no tiene licencia del IPEN, lo que pone en riesgo la seguridad del personal y de los usuarios.

Asimismo, se encontraron fisuras en muros y techos en diferentes ambientes como dirección, telemedicina, teleconsulta, jefatura de enfermería, cocina, almacén de medicamentos, taller de equipos biomédicos, y en los pasadizos interiores y exteriores del hospital.

También se advirtió presencia de humedad en muros y techos en diferentes ambientes como cocina, almacén de medicamentos, taller de equipos biomédicos, consultorios, y en los pasadizos interiores y exteriores del hospital.

“Juntas de dilatación deterioradas en los pasadizos interiores y exteriores del hospital, baldosas de cielo raso en mal estado en ambiente de telemedicina, jefatura de enfermería y emergencia”, dice OCI.

Concluye que estas fallas detectadas podrían causar daños a la infraestructura, generando el riesgo de seguridad tanto para los trabajadores como para los pacientes.