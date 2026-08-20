A un día de cumplirse cuatro años de la misteriosa desaparición del estudiante de ingeniería civil de la UDEP, Anthony Iván Camizán Guerrero; el Poder Judicial programó el inicio del juicio oral para el 27 de mayo del próximo año. La fiscal Aholiban Guerrero Castillo, de la Fiscalía provincial de la Segunda fiscalía provincial Penal Corporativa de Morropón - Chulucanas, ha reunido cerca de 100 pruebas documentales, periciales y testimoniales en contra del principal sospechoso, el suboficial de tercera de la PNP, Edixon Rone Córdova Godos, quien se encuentra prófugo de la justicia.

Con resolución Nro. 01 del 15 de julio 2026, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial dispuso el inicio del juicio oral contra el policía Edixon Rone Córdova Godos (29 años), como presunto autor del delito de contra la libertad, en la modalidad de secuestro agravado, en agravio de Anthony Camizán Guerrero. El juicio se iniciará el 27 de mayo del 2017 a las 9:00 a.m.

Entre las pruebas documentales y testimoniales presentadas por la fiscalía contra Córdova Godos se encuentran las capturas de conversaciones de WhatsApp entre él, Anhtony Camizán y su amiga, Yamilet Porras, que acreditan agresiones físicas previas por parte del policía, incluyendo episodios de asfixia.

Asimismo, es crucial el mensaje donde el agraviado indica: “si... sucede algo estoy con Rone... ya... Me está llevando en su moto... no sé a dónde... Está muy molesto”. También está el registro de llamadas según las cartas de operadoras telefónicas que confirman comunicaciones constantes entre el número del agraviado y el del acusado el día de los hechos.

El Informe Pericial de Investigación Criminalística N° 375-2025 que concluyó que existe una correspondencia temporal y geográfica entre los desplazamientos del investigado y las llamadas realizadas, lo que permite inferir que ambos se encontraban juntos al momento de dichas comunicaciones y las constataciones de la ubicación de antenas de telefonía en caseríos como Palo Blanco y Talandracas para validar el radio de acción de los equipos móviles.

La policía y fiscalía recuperó el iPhone 11 de la víctima, el cual estaba en posesión de Yomira Guardado More. La investigación determinó que el teléfono fue usado después de la desaparición y que llegó a manos de la actual propietaria a través de Maryuri y Mell Sancarranco, vinculadas al entorno del caso. El equipo registró vinculaciones con otros números meses después de la desaparición de Camizán.

Se han admitido más de 30 testimonios, en las que se destacan las declaraciones de los padres y hermano de Anthony, de policías y peritos que participaron en la investigación, visualización de videos, reconstrucción de los hechos y análisis forenses y de Danitza Porras Tello, cuyos chats documentan múltiples episodios de violencia física ejercida por el acusado contra la víctima.

Hay un informe sobre la conducta funcional indebida de Rone Córdova y el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario por infracciones muy graves vinculadas al secuestro. A pesar de los operativos, el cuerpo o pertenencias de la víctima no han sido hallados hasta el momento.